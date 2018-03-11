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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 11 марта 2018
Ноттингем Форест
11.03.2018, воскресенье, 17:30
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Желтая карточка
Т. Дариква
90'
+2
81'
Вторая желтая
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Т. Фигейреду
80'
78'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Желтая карточка
Б. Уотсон
74'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
33'
28'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
2
Фигейреду
13
Фокс
2
Кэш
23
Осборн
4
Коулбэк
26
Уотсон
22
Бреретон
17
Томлин
11
Лолли
4-3-1-2
33
Карсон
3
Форсит
14
Уисдом
36
Кио
33
Дэйвис
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
21
Анья
10
Лоуренс
18
Вайманн
35
Наджент
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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