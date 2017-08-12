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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 12 августа 2017
Брентфорд
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 4
Завершен
Ноттингем Форест
38'
Д. Иган
79'
А. Бьелланд
90+2'
Н. Мопе
41'
А. Бухалакис
43'
Д. Мерфи
47'
А. Бухалакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
ГОЛ! 3:3!
Н. Мопе
Пас отдал
Хота
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Миллс
82'
Желтая карточка
Д. Воган
Желтая карточка
Р. Генри
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Бьелланд
Пас отдал
Хота
79'
47'
ГОЛ! 1:3!
А. Бухалакис
Пас отдал
Б. МакКэй
43'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мерфи
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Бухалакис
ГОЛ! 1:0!
Д. Иган
Пас отдал
Ф. Джозефзун
38'
28'
Желтая карточка
А. Бухалакис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
24
Хота
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-4-2
25
Бентли
3
Генри
6
Бьелланд
15
Иган
3
Дальсгаард
26
Вибе
15
Мокоджо
16
МакИкран
23
Йеннарис
24
Хота
8
Джозефзун
4-3-3
13
Смит
6
Уорролл
5
Миллс
28
Мансьенн
2
Дариква
41
Бухалакис
8
Воган
23
Осборн
9
Мерфи
19
МакКэй
20
Клоу
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Киран Доуэлл
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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