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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Фулхэм
Ноттингем Форест - Фулхэм: обзор матча 26 сентября 2017
Ноттингем Форест
26.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
33'
Д. Мерфи
13'
А. Камара
72'
С. Йохансен
90'
Н. Кебану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Фулхэм
90'
ГОЛ! 1:3!
Н. Кебану
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Йохансен
Желтая карточка
М. Миллс
71'
Желтая карточка
Д. Уорролл
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Траоре
33'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
Р. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
3-2-2-1-2
13
Смит
28
Мансьенн
6
Уорролл
5
Миллс
2
Дариква
2
Траоре
23
Осборн
23
Бридкатт
26
Доуэлл
9
Мерфи
9
Каммингс
3-2-3-2
27
Баттон
3
Одои
3
Рим
26
Калас
2
Фредерикс
30
Сессеньон
9
Ожо
10
Йохансен
29
МакДональд
17
Фонте
33
Камара
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Фулхэм
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
20
Марсело Джалу
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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