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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 24 февраля 2018
Куинз Парк Рейнджерс
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
2 : 5
Завершен
Ноттингем Форест
68'
М. Луонго
78'
М. Смит
37'
Л. Томлин
47'
Л. Томлин
51'
Д. Лолли
76'
М. Кэш
90+1'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
Б. Бреретон
Пас отдал
М. Кэш
Желтая карточка
Д. Сковен
84'
ГОЛ! 2:4!
М. Смит
Пас отдал
Л. Фримен
78'
76'
ГОЛ! 1:4!
М. Кэш
72'
Желтая карточка
К. Пантилимон
ГОЛ! 1:3!
М. Луонго
Пас отдал
М. Смит
68'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лолли
Пас отдал
Л. Томлин
47'
ГОЛ! 0:2!
Л. Томлин
Пас отдал
Б. Бреретон
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Томлин
Пас отдал
Д. Лолли
35'
Желтая карточка
Л. Томлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-2-2-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
14
Робинсон
5
Онуоха
21
Луонго
4
Сковен
15
Фримен
22
Вшолек
17
Смит
4-3-1-2
25
Пантилимон
2
Кэш
2
Фигейреду
2
Дариква
13
Фокс
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Осборн
22
Бреретон
17
Томлин
11
Лолли
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
1
Стефанос Капино
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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