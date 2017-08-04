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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Миллуолл
Ноттингем Форест - Миллуолл: обзор матча 04 августа 2017
Ноттингем Форест
04.08.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
41'
Б. МакКэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Миллуолл
89'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
83'
Замена
Т. Эллиотт
️️️️
Ш. Уилльямс
78'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Л. Грегори
Замена
М. Миллс
️️️️
Д. Мерфи
77'
67'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Э. О'Брайен
Замена
К. Коэн
️️️️
Б. Бреретон
59'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Б. Осборн
59'
ГОЛ! 1:0!
Б. МакКэй
Пас отдал
Д. Воган
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ОП
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Марк Варбертон
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Смит
6
Уорролл
2
Дариква
2
Траоре
28
Мансьенн
8
Воган
23
Осборн
22
Бреретон
9
Мерфи
20
Клоу
19
МакКэй
4-1-2-3
31
Арчер
4
Хатчинсон
3
Мередит
5
Купер
2
МакЛафлин
6
Уилльямс
17
Уоллес
6
Сэйвилл
20
Морисон
9
Грегори
48
О'Брайен
23
Осборн
26
Доуэлл
26
Доуэлл
23
Осборн
9
Мерфи
5
Миллс
5
Миллс
9
Мерфи
22
Бреретон
8
Коэн
8
Коэн
22
Бреретон
48
О'Брайен
44
Оньединма
44
Оньединма
48
О'Брайен
9
Грегори
3
Фергюсон
3
Фергюсон
9
Грегори
6
Уилльямс
19
Эллиотт
19
Эллиотт
6
Уилльямс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Миллуолл
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Марк Варбертон
31
Том Кинг
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
31
Том Кинг
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
5
Тони Крейг
ЦЗ
8
Бен Томпсон
ЦП
Главный тренер
Марк Варбертон
Статистика матча Ноттингем Форест - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сити Граунд
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