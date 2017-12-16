Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 16 декабря 2017
Бристоль Сити
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
36'
М. Пак
45+1'
Д. Брайан
47'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
К. Вудроу
90'
+4
86'
Желтая карточка
Д. Уорролл
64'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
47'
ГОЛ! 2:1!
К. Доуэлл
ГОЛ! 2:0!
Д. Брайан
Пас отдал
Д. Патерсон
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Пак
Пас отдал
К. Смит
36'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Филдинг
44
Флинт
17
Бэйкер
32
Магнуссон
23
Брайан
3
Райт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
4-2-2-2
13
Смит
5
Миллс
6
Уорролл
28
Мансьенн
2
Личай
41
Бухалакис
23
Бридкатт
26
Доуэлл
29
Карайол
19
Уокер
9
Мерфи
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+