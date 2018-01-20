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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 20 января 2018
Вулверхэмптон
20.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
40'
К. Доуэлл
43'
Б. Осборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Р. Беннетт
90'
+3
Желтая карточка
Д. Жота
64'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Осборн
Пас отдал
М. Кэш
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Доуэлл
Желтая карточка
К. Коди
38'
30'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
19'
Желтая карточка
Д. Уорролл
6'
Желтая карточка
Д. Фокс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
9
Лео Бонатини
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
30
Боли
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
6
Беннетт
20
Жота
8
Иван Кавалейру
9
Бонатини
3-2-3-2
13
Смит
28
Мансьенн
6
Уорролл
2
Личай
2
Кэш
13
Фокс
41
Бухалакис
23
Бридкатт
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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