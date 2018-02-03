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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ноттингем Форест
Фулхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 03 февраля 2018
Фулхэм
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
68'
Л. Пиазон
90'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ноттингем Форест
ГОЛ! 2:0!
С. Йохансен
90'
Желтая карточка
К. МакДональд
73'
70'
Желтая карточка
М. Мансьенн
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
О. Норвуд
68'
47'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
23
Таргетт
2
Фредерикс
10
Норвуд
29
МакДональд
10
Йохансен
12
Пиазон
17
Фонте
3-2-3-2
25
Пантилимон
13
Фокс
6
Уорролл
2
Личай
2
Кэш
28
Мансьенн
6
Гедиура
4
Коулбэк
23
Осборн
26
Доуэлл
22
Бреретон
Остались в запасе
Фулхэм
Ноттингем Форест
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фулхэм - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
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Фулхэм
Ноттингем Форест
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АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
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30 октября
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