Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ноттингем Форест
Миллуолл - Ноттингем Форест: обзор матча 30 марта 2018
Миллуолл
30.03.2018, пятница, 15:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
1'
Ш. Уилльямс
33'
Л. Грегори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ноттингем Форест
Желтая карточка
С. Морисон
53'
52'
Желтая карточка
Д. Фокс
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Грегори
Пас отдал
С. Морисон
33'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
29'
23'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
12'
Желтая карточка
Л. Томлин
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уилльямс
Пас отдал
Б. Маршалл
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефанос Капино
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
3-1-3-2
31
Арчер
5
Купер
3
Мередит
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
3-3-4
25
Пантилимон
13
Фокс
2
Фигейреду
2
Дариква
26
Уотсон
4
Коулбэк
23
Осборн
11
Лолли
19
МакКэй
17
Томлин
27
Веллиос
Остались в запасе
Миллуолл
Ноттингем Форест
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Стефанос Капино
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
1
Стефанос Капино
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Миллуолл - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+