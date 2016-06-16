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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Германия - Украина

12.06.2016, Воскресенье, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Чемпионат Европы, 1 тур Германия - Украина
Товарищеские матчи. Сборные 2011

11 ноября, пятница 23:45 Украина 3:3 Германия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Польша 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Северная Ирландия 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Украина 3 0 0 3 0:5 -5 0
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    Рейтинг: +27

    mvdmvdmvd 13 июня 2016, 00:29

    Похоже Бандера проспал,не болел за сборную!Слава "окраине","героям" слава.Нельзя паханов обижать!!!

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    Рейтинг: -197

    Kuborg_Ua > mvdmvdmvd 6 июля 2016, 01:00

    О, маскалик

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    Рейтинг: +45

    ск122 13 июня 2016, 00:18

    Немцы - не выглядят "машиной".

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 13 июня 2016, 00:06

    Могли сравнять, но пустили второй(((

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    Рейтинг: +13

    nurel 13 июня 2016, 00:04

    хохлы из группы не выйдут...

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 12 июня 2016, 23:53

    хррюндель зделано в германии, какие вопросы , токо еще бы не ездил по ман юнайтедам

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    Рейтинг: +295

    Эд1970 12 июня 2016, 23:50

    Швайни 2-0 мастерство не пр0пьешь

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    Рейтинг: +295

    Эд1970 12 июня 2016, 23:39

    Беззубо играют хохлы

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    Рейтинг: +295

    Эд1970 12 июня 2016, 23:01

    Я всеже буду болеть за сборную Украины

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    Рейтинг: +182

    KsiroN 12 июня 2016, 22:49

    Чет и радуют и нет Украинцы, тащите!

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    Рейтинг: +182

    KsiroN 12 июня 2016, 22:47

    Да как так то, где реализация? Уже сто раз могли сравнять.

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    Рейтинг: +48

    wattman > KsiroN 12 июня 2016, 22:49

    Если бы не Боатенг, то они бы уже вели. Германия смотрится не убедительно, во втором тайме украинцы могут забить.

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    Рейтинг: +410

    iron_Savior > wattman 13 июня 2016, 00:00

    ну у Германии 3 выхода 1 на 1 было - не реализовали...а хохлы молодцы, достойно играли!

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