Германия - Украина

Похоже Бандера проспал,не болел за сборную!Слава "окраине","героям" слава.Нельзя паханов обижать!!!
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|11 ноября, пятница
|23:45
|Украина
|3:3
|Германия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|3
|2
|1
|0
|3:0
|+3
|7
|2.
|Польша
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Украина
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
Немцы - не выглядят "машиной".
Могли сравнять, но пустили второй(((
хохлы из группы не выйдут...
хррюндель зделано в германии, какие вопросы , токо еще бы не ездил по ман юнайтедам
Швайни 2-0 мастерство не пр0пьешь
Беззубо играют хохлы
Я всеже буду болеть за сборную Украины
Да как так то, где реализация? Уже сто раз могли сравнять.