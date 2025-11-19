Фетисов одним словом описал украинский баннер с горящим Кремлем

Бывший хоккеист Вячеслав Фетисов отреагировал на недружественный баннер фанатов сборной Украины.

Украинские болельщики на матче с Исландией (2:0) разместили баннер с горящим Кремлем.

Игра была в Варшаве.

УЕФА на инцидент не отреагировал.

«Это беспредел, на самом деле. Думаю, надо предъявлять финансовые претензии УЕФА за это.

Чтобы понимали, что самый главный принцип, который есть в спорте – соответствие установленным правилам. Исключений для Украины быть не должно», – сказал Фетисов.