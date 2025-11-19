В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев отреагировал на недружественный баннер фанатов сборной Украины.
- Украинские болельщики на матче с Исландией (2:0) разместили баннер с горящим Кремлем.
- Игра была в Варшаве.
- УЕФА на инцидент не отреагировал.
«Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.
К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами», – сказал Хорев.
Источник: «Р-Спорт»