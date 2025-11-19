Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем

В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем

Сегодня, 20:52
18

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев отреагировал на недружественный баннер фанатов сборной Украины.

  • Украинские болельщики на матче с Исландией (2:0) разместили баннер с горящим Кремлем.
  • Игра была в Варшаве.
  • УЕФА на инцидент не отреагировал.

«Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.

К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами», – сказал Хорев.

Еще по теме:
Семин поспорил с Бубновым насчет сборной России
Комментарий Путина по судейству в РПЛ 7
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России 3
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1763575091
нарисовали бы каклов которые в метро гасятся - было бы хоть правдоподобно .
Ответить
Semenycch
1763575498
Правящей элите запада, которая проводит в отношении собственных граждан и собственных стран разрушительную экономическую, политическую, социальную, этническую политику, вообще глубоко начхать на Россию. Эта элита рассматривает Россию лишь как объект для возможного криминального обогащения. И этот объект, который много столетий в одиночку противостоит западу и почти никогда, за исключением 90-х годов 20 го века, не дает себя грабить очень раздражает запад. И в этой объективной реальности подобные выходки болельщиков лишь малозначительная мелочь!
Ответить
send.ipi-sms'
1763576577
Оскорбление государства и его представителей недопустимо.---- А допустимо нападать на соседнее государство и ежедневно бомбить четвертый год ?
Ответить
k611
1763577193
Был бы там например горящий Париж УЕФА сразу бы среагировал...
Ответить
CSKA winner
1763578373
А редактор то местный не прост . Оберегает своих любимых подыхалыча и юбиляра , забанивая несогласных с ними . У них там какой-то однополый междусобойчик . Позор !
Ответить
send.ipi-sms'
1763578978
недружественный баннер фанатов сборной Украины.----- Вот же гады такие . И с чего они такие недружественные ?
Ответить
