В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев отреагировал на недружественный баннер фанатов сборной Украины.

Украинские болельщики на матче с Исландией (2:0) разместили баннер с горящим Кремлем.

Игра была в Варшаве.

УЕФА на инцидент не отреагировал.

«Примеров деструктивного, я бы даже сказал, хулиганского поведения сейчас немало. Конечно, на это обязательно нужно обращать внимание и призывать к порядку. Оскорбление государства и его представителей недопустимо.

К сожалению, в мире сейчас активизировались силы, которые всячески действуют в обратном направлении. Наша задача – консолидация и объединение усилий во имя достижения наших справедливых целей. Если мы будем действовать слаженно, четко и грамотно, победа будет за нами», – сказал Хорев.