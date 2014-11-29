Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - Зенит
Мордовия - Зенит: обзор матча 29 ноября 2014
Мордовия
29.11.2014, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
29'
О. Власов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Зенит
Замена
Р. Нахушев
️️️️
В. Божович
83'
81'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Данни
80'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
В. Файзулин
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Д. Сысуев
75'
70'
Желтая карточка
Халк
Замена
Данило
️️️️
А. Дудиев
69'
Травма
А. Дудиев
66'
65'
Желтая карточка
В. Файзулин
60'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:0!
О. Власов
29'
28'
Желтая карточка
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
12
Владимир Божович
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-4-1-1
1
Коченков
5
Васин
40
Перендиа
18
Ниассе
32
Ломич
12
Божович
6
Ле Таллек
24
Шитов
84
Власов
8
Сысуев
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
24
Гарай
4
Кришито
28
Витсель
7
Халк
20
Файзулин
10
Данни
27
Шатов
23
Рондон
12
Божович
55
Нахушев
55
Нахушев
12
Божович
8
Дудиев
90
Данило
90
Данило
8
Дудиев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Сысуев
10
Данни
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Данни
23
Рондон
28
Аршавин
28
Аршавин
23
Рондон
20
Файзулин
7
Шейдаев
7
Шейдаев
20
Файзулин
Остались в запасе
Мордовия
Зенит
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Мордовия - Зенит
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
Новости команд
Все
Мордовия
Зенит
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
Вчера, 23:36
8
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
9
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
4
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
Вчера, 20:30
3
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Дивеев рассказал, как Семак наказывает игроков «Зенита» за плохую работу на тренировках
Вчера, 23:36
8
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
9
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
4
Семак назвал европейский клуб, с которым хотел бы провести матч
Вчера, 21:19
3
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
Вчера, 20:30
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+