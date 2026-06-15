Депутат Журова назвала сборную, за которую болеет на ЧМ-2026

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, рассказала, кого поддерживает на чемпионате мира-2026.
«Я обычно болею за команду Уругвая. Сначала всегда болею за них, потом начинаю переключаться на Аргентину или Нидерланды, в зависимости от того, как кто играет.
Я была в Уругвае на инаугурации президента Мухика и увидела, как везде люди играют в футбол. На меня это так произвело впечатление, и я подумала, что этой стране надо обязательно ещe повторить свой успех, они дважды были чемпионами мира», – сказала Журова.
- Матч 1-го тура Саудовская Аравия – Уругвай начнется в 1:00 мск 16 июня.
- Игра группы H пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс.
- Чемпионат мира -2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд.
Источник: «Матч ТВ»