Депутат Журова назвала сборную, за которую болеет на ЧМ-2026

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, рассказала, кого поддерживает на чемпионате мира-2026.

«Я обычно болею за команду Уругвая. Сначала всегда болею за них, потом начинаю переключаться на Аргентину или Нидерланды, в зависимости от того, как кто играет.

Я была в Уругвае на инаугурации президента Мухика и увидела, как везде люди играют в футбол. На меня это так произвело впечатление, и я подумала, что этой стране надо обязательно ещe повторить свой успех, они дважды были чемпионами мира», – сказала Журова.