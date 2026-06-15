У одной из сборных-участниц ЧМ-2026 был задержан перелет на матч

Чартерному рейсу, на котором сборная Уругвая должна была вылететь из Мексики на 1-й матч ЧМ-2026 против Саудовской Аравии, не разрешили приземлиться во Флориде.

Для национальной команды был подготовлен другой самолет, в результате прибытие произошло на несколько часов позже запланированного времени.

В Ассоциации уругвайского футбола заявили, что проблемы возникли по вине ФИФА. Международная федерация футбола вовремя не запросила для рейса разрешение на вылет в США.

Отмечается, что пресс-конференция главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы и защитника Хосе Хименеса в связи со сложившейся ситуацией была перенесена.