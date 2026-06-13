Федотов рассказал о новом правиле на ЧМ-2026: «В РПЛ мы такое тоже ждем»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов анонсировал появление в Премьер-лиге нового футбольного правила, которое уже применяется на ЧМ-2026.

«Это новая история, которая после ЧМ станет повсеместной. Раньше арбитрам делать так было нельзя, про это было много разговоров.

Здесь же [в матче Парагвай – США (4:1)] Маккели отменил первую жeлтую карточку футболиста, так как ВАР подсказал ему – нарушение, а именно симуляция, была со стороны другого футболиста.

А в случае неправильной идентификации футболиста, нарушившего правила, ВАР теперь может вмешиваться. В РПЛ мы такое тоже ждeм», – сказал Федотов.