Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о решающем матче FONBET Кубка России.
«В финале Кубка России на первый план выходят свои качества. Поражение в Кубке России перечеркнет впечатления от работы Карседо весной. Обоим тренерам надо подготовить команды ментально. К таким играм надо быть готовыми на сто процентов. Финалы выигрываются на зубах.
В этом матче нет фаворита. «Спартаку» и «Краснодару» надо жертвовать красивой игрой ради результата. В РПЛ весной обе команды были хороши», – сказал Мамаев.
- Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет сегодня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.
- Хуан Карседо возглавляет красно-белых с 5 января.
