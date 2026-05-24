  • Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка

Мамаев сказал, к чему приведет поражение «Спартака» в финале Кубка

24 мая, 13:32
1

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о решающем матче FONBET Кубка России.

«В финале Кубка России на первый план выходят свои качества. Поражение в Кубке России перечеркнет впечатления от работы Карседо весной. Обоим тренерам надо подготовить команды ментально. К таким играм надо быть готовыми на сто процентов. Финалы выигрываются на зубах.

В этом матче нет фаворита. «Спартаку» и «Краснодару» надо жертвовать красивой игрой ради результата. В РПЛ весной обе команды были хороши», – сказал Мамаев.

  • Матч «Спартак»«Краснодар» пройдет сегодня в «Лужниках» и начнется в 18:00 мск.
  • Хуан Карседо возглавляет красно-белых с 5 января.

Россия. Кубок Краснодар Спартак Мамаев Павел Карседо Хуан Карлос
FROLL007
1779622701
Просто выпрут выскочку физрука из антинародной команды. Делов то!. Гыгыгы
