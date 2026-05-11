Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Динамо» и «Краснодар». Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунeв, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Глебов, Маринкин, Гомес, Нгамалe, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!