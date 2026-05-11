«Акрон» в домашнем матче уступил «Ростову» в рамках 29 тура РПЛ, итоговый счет 1:3.

На 21‑й минуте гости вышли вперед усилиями Кирилла Щетинина.

Мохеби мощным ударом в дальний угол отправил мяч в сетку с рикошетом от штанги.

«Акрон» сократил отставание на 42‑й минуте: после подачи с углового Ятимов ошибся на выходе, а мяч рикошетом от головы Умара Сако залетел в пустые ворота.

После аута Вахании и неудачного выбивания хозяев Чистяков головой вернул мяч во вратарскую, где Мелехин с пяти метров отправил его в пустые ворота.

