«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом

У «Краснодара» и «Динамо» возникли логистические трудности перед матчем 29-го тура РПЛ в Москве. Им придется добираться из Краснодара на наземном транспорте, поскольку небо на юге России закрывают.

«Ограничения в воздушном пространстве юга России продлятся как минимум до 12 мая, следует из уведомления NOTAM.

До 23:59 11 мая небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион, пишут источники», – написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Встреча «Динамо» – «Краснодар» намечена на 11 мая.