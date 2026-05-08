  • «Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом

«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом

Вчера, 11:14
16

У «Краснодара» и «Динамо» возникли логистические трудности перед матчем 29-го тура РПЛ в Москве. Им придется добираться из Краснодара на наземном транспорте, поскольку небо на юге России закрывают.

«Ограничения в воздушном пространстве юга России продлятся как минимум до 12 мая, следует из уведомления NOTAM.

До 23:59 11 мая небо над югом России будет закрыто для использования гражданскими бортами. В том числе, ограничения будут касаться и транзитных рейсов, которые следуют в Турцию, Армению, Египет, так как маршруты проходят через указанный регион, пишут источники», – написал телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Встреча «Динамо» – «Краснодар» намечена на 11 мая.

Источник: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Интерес
1778228306
Выход: остаться в Краснодаре и сыграть там.Всё лучше, чем потерянные половина суток и сутки в поезде, а там сразу на поле.
SLADE2019
1778228694
Ой бедные. Как им тяжело будет. Впору всем расплакаться. Сели в поезд и вперед.
ilich55
1778229524
Езды меньше суток и уже визг!? Как вариант, от Краснодара до Ростова-на-Дону автобус. Далее "Тихий Дон" 16 часов и ты уже на Казанском вокзале.
Alexander.saf
1778233529
А отложить эти матчи нельзя ?
Garrincha58
1778236535
Зачем куда то ехать сыграть второй матч снова в Краснодаре, а на следующий сезон оба в Москве и делов то
Cleaner
1778243551
Команды находятся в РАВНЫХ условиях, так что ничего страшного. 17 часов в поезде и вот она, Москва!
Argon
1778247398
Сочи едет в Питер. А Динамо и Краснодар отправили бы играть в Сочи. Понятно, что не совсем нейтрально. Но все же выход. а так они полтора суток будут ехать и сразу в игру.
