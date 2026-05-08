Определен лучший футболист в истории «Крыльев Советов»

Телеграм-канал FONBET Кубка России провел опрос среди подписчиков, чтобы выявить лучшего футболиста в истории «Крыльев Советов».
«Андрей Тихонов – лучший игрок «Крыльев Советов» в 21 веке.
Так решили вы, отдав Андрею Валерьевичу 23% голосов в нашем праздничном рейтинге.
Вторым стал Андрей Каряка, третье место за Иваном Сергеевым», – написали организаторы опроса.
- Тихонов был в «Крыльях Советов» в 2000-2004 и 2008 годах, провел за команду 147 матчей, забил 28 голов, сделал столько же ассистов.
- В 2004 году «Крылья» с Тихоновым взяли бронзу РПЛ и дошли до финала Кубка России.
- В 2018 году Тихонов-тренер вернул «Крылья Советов» в РПЛ.
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России