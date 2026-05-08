Определен лучший футболист в истории «Крыльев Советов»

Телеграм-канал FONBET Кубка России провел опрос среди подписчиков, чтобы выявить лучшего футболиста в истории «Крыльев Советов».

«Андрей Тихонов – лучший игрок «Крыльев Советов» в 21 веке.

Так решили вы, отдав Андрею Валерьевичу 23% голосов в нашем праздничном рейтинге.

Вторым стал Андрей Каряка, третье место за Иваном Сергеевым», – написали организаторы опроса.