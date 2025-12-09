Титов сказал, сколько игроков нужно поменять «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о борьбе «Зенита» за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

– На ваш взгляд, насколько «Зенит» сейчас вообще готов к борьбе за чемпионство? Потому что в сезон он входил тяжело.

– У каждой команды есть определенный срок, пять-шесть лет. И надо уже усиление делать, даже не точечное. «Зениту» минимум трeх-четырeх футболистов надо менять, добавлять.

Сегодня все понимают – у этих футболистов, особенно у иностранцев, мотивация потихонечку уходит, тем более, что у нас нет еврокубков. Мы видели, как в последнем матче играл Алип. Давайте говорить откровенно, хоть он у нас и не считается иностранцем, но он все же иностранец. То есть на поле у «Зенита» против «Акрона» было девять иностранцев и всего лишь двое русских.

Попробуйте найти мотивацию этим людям, которые из года в год, получая большие зарплаты, выигрывают только чемпионат России или Кубок страны – ну это же нереально сложно. Я понимаю, о чeм говорю. Даже не знаю, что надо придумать. Даже самые большие зарплаты во всeм мире если им платить – внутренняя мотивация лучше не станет.

Понятно, что тебе греет душу, когда 10 и 25 числа приходит зарплата, но как ты со своим разумом, со своим телом будешь разговаривать: «Парень, мы играем за деньги»? Какие-то ещe должны быть эмоции.