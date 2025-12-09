Введите ваш ник на сайте
Титов – о «Спартаке»: «По игре должен быть в тройке»

Сегодня, 08:40
9

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что клуб находится не на своем месте в РПЛ.

– Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...

– За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.

– Шестое место «Спартака» – провал?

– Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное – самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»...

Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном – по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.

  • «Спартак» занимает 6-е место с 29 очками после 18 туров.
  • В FONBET Кубке России команда вышла в 1/2 финала Пути РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alemann
1765259911
Лигой ниже.
Ответить
subbotaspartak
1765259975
-" Сообразим на троих?" - "Грех смеяться над больными людьми." "Кавказская пленница" - диалог в психбольнице...
Ответить
Artemka444
1765260874
Смешно конечно Что они там курят то
Ответить
vvv123
1765264217
Да ладно, в шестерке бы удержаться этим шестеркам!
Ответить
suchi-69
1765266994
Снизу если только. Титов до сих пор на бромантане ?
Ответить
Айболид
1765267086
СРРФ )))
Ответить
БеZуМныЙ
1765268630
Ожидание 3 место, действительность 6-10 место. Лузеры. Гыгыгы
Ответить
VVM1964
1765270046
Ну в 5-ку в этом сезоне можно попасть, кто нибудь по весне точно провалится - один, но, что-бы трое !... и это ещё самим надо не то что не обосраться, а рвануть на финише... Возможно конечно - это футбол, но шансов крайне мало!...
Ответить
Garrincha58
1765271606
Титов ты в своём уме какая тройка? Все кто выше сейчас Спартака играют лучше твоих любимчиков
Ответить
