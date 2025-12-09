Титов – о «Спартаке»: «По игре должен быть в тройке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что клуб находится не на своем месте в РПЛ.

– Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков...

– За первое место побороться будет непросто. Но вот в тройке с таким составом «Спартак» обязан быть по итогам сезона.

– Шестое место «Спартака» – провал?

– Нет, не провал, не катастрофа, хотя и не то место, на котором должен находиться «Спартак». Повторюсь, еще есть время. Впереди сборы. Все еще будут терять очки. «Спартаку» главное – самому играть в свой футбол и не допускать осечек, как это было в Калининграде. В большинстве уступили «Балтике»...

Против «Динамо» игра тоже сначала давалась, но увы... Вот такие моменты надо, конечно, убирать. А в остальном – по качеству футбола и по игре красно-белые должны быть в тройке.