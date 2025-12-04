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Соболев ответил, давит ли на него низкая результативность

4 декабря 2025, 14:56
5

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о низкой результативности в этом сезоне.

28-летний нападающий провел за петербуржцев 22 матча, в которых забил пять голов.

– Предстоит последний матч в году. Он особенный в психологическом плане?

– Все просто. Хочется выиграть, уйти на перерыв с хорошим настроением. У нас неплохая серия. Дома нужно отдать все, чтобы набрать три очка.

– Не обижает вас, что при наличии трех нападающих играет Луис Энрике?

– Сергей Богданович сказал, что наша работа – тренироваться, его работа – определять стартовый состав. Так бывает. Ничего в этом такого нет.

– Давит ли на вас низкая результативность?

– Результативность – это главное. Да, я недостаточно забил и отдал. Если работать, голы придут. В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (5)
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1764849711
Лишь бы на карман не давило.
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Good_win_ФКСМ
1764851409
ничего страшного, подумал дельфин... зато без травм и могу спокойно в CS погонять
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FWSPM
1764852727
санек ты наверно не в курсе но результативные действия в товарняках в зачет не идут
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Loko_Roma
1764855941
ДимонЗаминированныйТапок. avi
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k611
1764861767
Что она на него будет давить? Низкая результативность, это же не низкая зарплата, вот это на обычных людей давит, а у него в этом плане всё тип топ, ему ли быть в печали...
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