Соболев ответил, давит ли на него низкая результативность

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о низкой результативности в этом сезоне.

28-летний нападающий провел за петербуржцев 22 матча, в которых забил пять голов.

– Предстоит последний матч в году. Он особенный в психологическом плане?

– Все просто. Хочется выиграть, уйти на перерыв с хорошим настроением. У нас неплохая серия. Дома нужно отдать все, чтобы набрать три очка.

– Не обижает вас, что при наличии трех нападающих играет Луис Энрике?

– Сергей Богданович сказал, что наша работа – тренироваться, его работа – определять стартовый состав. Так бывает. Ничего в этом такого нет.

– Давит ли на вас низкая результативность?

– Результативность – это главное. Да, я недостаточно забил и отдал. Если работать, голы придут. В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал.