Соболев высказался о потере места в стартовом составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев перед матчем 18‑го тура РПЛ с «Акроном» высказался о конкуренции за место в стартовом составе петербуржцев.

– Ваши полезные действия не всегда бросаются в глаза. Это приравнивается к голам?

– Понятно, что нападающему всегда хочется забивать или отдавать [передачи]. Не ставлю гол выше всего остального. Если ты хорошо сыграл и помог команде выиграть, даже на стандартах в обороне, для меня это значит больше.

– Есть ощущение, что вы потеряли место в старте. Как относитесь к этому и общаетесь ли на эту тему с Сергеем Семаком?

– Не могу сказать, что что‑то потерял или не потерял. С Сергеем Семаком часто общаемся. «Зенит» – такая команда: одну игру ты можешь сыграть, другую – нет. В команде огромная конкуренция, все к этому привыкли. Это нормальная ситуация. И так с играми происходит не только у меня – у многих.