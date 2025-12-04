Введите ваш ник на сайте
  Соболев высказался о потере места в стартовом составе «Зенита»

Соболев высказался о потере места в стартовом составе «Зенита»

Вчера, 12:20
16

Нападающий «Зенита» Александр Соболев перед матчем 18‑го тура РПЛ с «Акроном» высказался о конкуренции за место в стартовом составе петербуржцев.

– Ваши полезные действия не всегда бросаются в глаза. Это приравнивается к голам?

– Понятно, что нападающему всегда хочется забивать или отдавать [передачи]. Не ставлю гол выше всего остального. Если ты хорошо сыграл и помог команде выиграть, даже на стандартах в обороне, для меня это значит больше.

– Есть ощущение, что вы потеряли место в старте. Как относитесь к этому и общаетесь ли на эту тему с Сергеем Семаком?

– Не могу сказать, что что‑то потерял или не потерял. С Сергеем Семаком часто общаемся. «Зенит» – такая команда: одну игру ты можешь сыграть, другую – нет. В команде огромная конкуренция, все к этому привыкли. Это нормальная ситуация. И так с играми происходит не только у меня – у многих.

  • Матч «Зенит» – «Акрон» пройдет 6 декабря и начнется в 19:30 мск.
  • В этом сезоне 28-летний Соболев провел за петербружцев 22 матча, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Соболев Александр
Интерес
1764840532
Он был призван завоевать место в старте, но пока не смог.Никогда его изначально и не имел, а только в виде перспективы, или взгляда тренерского штаба на эти перспективы.В контракте пункта о основном составе у паспортистов точно нет, в отличие от гастарбайтеров,где выплаты(всем м вся) могут зависеть от времени и количества матчей , проведённых на поле.
Ответить
trener7
1764841584
Ты это, не ной.
Ответить
Everest13
1764841747
Можно и на скамейке просидеть и стать чемпионом, а можно и выходить на поле, показывая свою суперсилу))), вот где он больше полезен там и находится))), по мнению тренера естественно)))
Ответить
sochi-2013
1764842920
Давай в Сочи на стажировку к Осинькину.
Ответить
...короче
1764842955
..."Да больно и нужно оно мне" - ответил Шура...
Ответить
Cleaner
1764845042
Соболев: - Я потерял место в стартовом составе и мне пофиг. Ведь БАБЛО то капает!!!...)))
Ответить
Spartak_forv@
1764845602
"Есть ощущение,что вы потеряли место в старте?" Нельзя потерять то,чего по сути и не было
Ответить
