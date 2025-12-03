Генич одним словом описал уход Баринова из «Локо» в ЦСКА

Комментатор Константин Генич отреагировал на новости о грядущем уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Если Борис Ротенберг упустит Баринова, то это будет большой удар по самолюбию. Ты только пришeл, а у тебя увели капитана. Я слышал, что ЦСКА и Челестини хотят Баринова.

Потенциальный уход – фейл «Локо», а не предательство от Дмитрия. Ему 29 лет, он верой и правдой играет за команду. Я даже говорил ему остановиться: Баринов играет и в РПЛ, и в Кубке, и за сборную выходит. Но ему всe нравится. Это настоящий вожак и лидер, ещe и воспитанник.

И тут «Локо» со своими ограничениями. Они могут потерять не только Баринова – потом придут и за Батраковым. Что мы тогда про амбиции команды скажем?» – сказал Генич.