«Зенит» определился с будущим Нино

«Зенит» не намерен продавать защитника Нино.
Интерес к игроку со стороны бразильских клубов действительно есть, однако трансфер невозможен. В «Зените» высоко ценят Нино и его вклад в игру команды.
Сообщалось, что переговоры по футболисту начал «Флуминенсе».
- В этом сезоне Нино провел за петербургский клуб 16 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
- Срок контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»