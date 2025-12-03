«Зенит» определился с будущим Нино

«Зенит» не намерен продавать защитника Нино.

Интерес к игроку со стороны бразильских клубов действительно есть, однако трансфер невозможен. В «Зените» высоко ценят Нино и его вклад в игру команды.

Сообщалось, что переговоры по футболисту начал «Флуминенсе».