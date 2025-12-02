Блогер Литвин потратил 30 миллионов, сыграв в футбол на высоте 1700 метров

Президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин представил на своeм ютуб-канале новый экстремальный ролик. В рамках серии испытаний ему предстояло установить мировой рекорд в любой выбранной дисциплине.

Команда блогера подготовила уникальную конструкцию – мини-футбольную площадку, закреплeнную на крупнейшем в мире воздушном шаре. Подъeм прошeл успешно: платформа поднялась на высоту около 1700 метров. Для официальной фиксации достижения на съeмку пригласили представителя Книги рекордов России.

Оказавшись на высоте, Литвин сыграл на импровизированном поле, забил гол и отпраздновал его фирменным прыжком в стиле Криштиану Роналду, после чего совершил прыжок с парашютом.

По словам блогера, ради установки рекорда и реализации идеи он снял самый дорогой ролик в истории канала – его бюджет составил около 30 млн рублей.