В ЦСКА рассказали о бонусах для Челестини за игровое время для молодежи

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, просто в панике скупая паспортистов.

Просто, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта. Для меня вариант, при котором наши молодые игроки попадают в состав естественным путем, гораздо ближе.

Я уверен, что не запретительная логика здесь работает. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли.

Не знаю, открою вам секрет или нет, но, начиная с Марко Николича, в контракте тренера ЦСКА есть два пункта. Первый: за игровое время футболистов в возрасте до 20 лет, второй: за игровое время футболистов до 19 лет. И оба пункта премируются.

Мы видим, что два года назад количество футболистов в возрасте до 21 года, которые постоянно играли в составе, а я это определяю по достижению отметки в 900 минут, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом году мы в топ-2 лиги по этому показателю.

Это пример, когда мы [сделали это] без лимита или какой-то указки сверху. Здесь не было никакого политического решения. Это был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше. Для нас лучше заплатить и мотивировать тренера играть нашими футболистами, чем пытаться решить эту проблему как-то по-другому. Мы видим, что это работает», – сказал Шевелев.