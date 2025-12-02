Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА рассказали о бонусах для Челестини за игровое время для молодежи

В ЦСКА рассказали о бонусах для Челестини за игровое время для молодежи

2 декабря, 12:00
4

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, просто в панике скупая паспортистов.

Просто, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта. Для меня вариант, при котором наши молодые игроки попадают в состав естественным путем, гораздо ближе.

Я уверен, что не запретительная логика здесь работает. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли.

Не знаю, открою вам секрет или нет, но, начиная с Марко Николича, в контракте тренера ЦСКА есть два пункта. Первый: за игровое время футболистов в возрасте до 20 лет, второй: за игровое время футболистов до 19 лет. И оба пункта премируются.

Мы видим, что два года назад количество футболистов в возрасте до 21 года, которые постоянно играли в составе, а я это определяю по достижению отметки в 900 минут, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом году мы в топ-2 лиги по этому показателю.

Это пример, когда мы [сделали это] без лимита или какой-то указки сверху. Здесь не было никакого политического решения. Это был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше. Для нас лучше заплатить и мотивировать тренера играть нашими футболистами, чем пытаться решить эту проблему как-то по-другому. Мы видим, что это работает», – сказал Шевелев.

  • Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года.
  • Марко Николич был главным тренером красно-синих в сезоне-2024/25, а затем перешел в афинский АЕК.

Еще по теме:
Бубнов – о Баринове: «Ему нечего делать в ЦСКА» 9
«Это трагедия»: известный актер отреагировал на уход Баринова в ЦСКА 6
Известен срок контракта Баринова с ЦСКА 1
Источник: «Смотрим»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erybov1965
1764666229
Можно только порадоваться за соперников.
Ответить
Интерес
1764666236
А что , это правило по нападающим не является рабочим? Что-то и попыток не видно, если не считать переквалификацию игроков ***************** амплуа "атакующий полузащитник", с разными современными названиями, в "полунападающих".
Ответить
...уефан
1764667944
...оказывается, не спортивная прозорливость, а обычная жадность тренера - путь молодёжи в основной состав!...
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 