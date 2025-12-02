Черданцев исключил назначение Романова главным тренером «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему «Спартак» не утвердит Вадима Романова на пост главного тренера клуба.

– Верите ли, что руководство «Спартака» оставит Романова главным тренером?

– По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все, что угодно. Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил.

Игра состоит из определенных моментов. Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую, нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.

В нормальном клубе ни один здравомыслящий руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный тренер. Может быть, не в следующем туре.

Но в обозримой перспективе говорить о том, что Романов будет тренером с длинным контрактом… Этот вариант исключен. Ни один руководитель не поставит тренером человека без опыта работы главным тренером без соответствующей лицензии и на основании двух‑трех матчей.