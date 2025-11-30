Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»

Сегодня, 11:48
6

Латераль Данил Круговой оценил свой прошлогодний трансфер из «Зенита» в ЦСКА.

«Год не закончился, ещe один матч остался. Конечно, занесу 2025 себе в актив.

Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава богу, спустя время всe получилось», – сказал Круговой.

  • Круговой пришел в ЦСКА свободным агентом летом 2024 года.
  • Перед этим Данил провел полгода в дубле «Зенита».
  • У 27-летнего Кругового 17 матчей в сезоне РПЛ, 4 гола, 4 ассиста.

Еще по теме:
Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА 10
Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака» 4
Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби 7
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Круговой Данил
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1764493266
Ну вот , ща подсластят им вчерашнюю калининградскую пилюлю, всеми возможными для новостника способами . Чтоб "воспряли" . Главное ниже заголовка не читать .
Ответить
Интерес
1764493840
Ты уже давай, просыпайся от летаргического сна последних матчей.Все силы "за честь Валеры" отдал? Зря.
Ответить
FWSPM
1764493944
конечно лучше играть чем сидеть на лавке
Ответить
evgen64
1764494522
Один из немногих, кто смог вырваться
Ответить
evgevg13
1764495047
Мозоли на одном месте натер- надоело..
Ответить
Таврида
1764497104
Провокаторы. На Бобе такой заголовок: "Круговой: можно ли назвать уход из «Зенита» в ЦСКА лучшим решением в карьере? Да, мне хотелось играть"
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
14
Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»
13:13
Спартаковец Ву описал «Балтику» тремя словами после поражения от нее
12:45
1
Непомнящий: «Спартак» на правильном пути»
12:26
1
Игрок «Балтики» – о матерной речи Талалаева в адрес «Спартака»: «Сказал правду»
12:09
5
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
11:57
5
Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»
11:48
6
Спартаковец Дмитриев назвал самого неприятного соперника в сезоне
11:10
2
Реакция Генича на победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
10:56
6
«Фратрия» опубликовала пост после поражения «Спартака» от «Балтики»
10:33
17
Все новости
Все новости
Джику определился с будущим в «Спартаке»
13:18
ВидеоДарья Карпина выложила кадры с юбилея Радимова
13:00
2
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
11:57
5
Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»
11:48
6
«Спартак» в сезоне РПЛ не забил только одной команде
11:31
4
Спартаковец Дмитриев назвал самого неприятного соперника в сезоне
11:10
2
Реакция Генича на победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
10:56
6
«Балтику» похвалили за фэйр-плей в матче со «Спартаком»
10:51
4
Где смотреть матч «Сочи» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 1 декабря 2025
10:51
«Фратрия» опубликовала пост после поражения «Спартака» от «Балтики»
10:33
17
«Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»
10:26
4
Солари – о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Результат не по игре»
10:11
9
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве
09:59
4
Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве
09:44
1
Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему»
00:35
3
Шишкарев: «Стыдно за «Спартак»
00:25
19
Объяснение тренера «Спартака», почему команда вышла на матч с «Балтикой» без форвардов
00:11
4
Лапочкин оценил удаление Талалаева за неприличный жест
00:03
5
Судья Левников назвал причины карточек Талалаева в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:40
8
Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:25
15
Сын Талалаева прокомментировал удаление отца в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:12
2
Определено, какая дисквалификация грозит Талалаеву
Вчера, 22:49
5
«Спартаку» вновь предложили Талалаева
Вчера, 22:31
18
Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»
Вчера, 22:22
13
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики» в большинстве
Вчера, 22:09
17
Матерная речь Талалаева в адрес «Спартака»
Вчера, 21:52
16
Фото«Балтикой» после удаления Андрея Талалаева руководил другой Андрей Талалаев
Вчера, 21:42
5
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 