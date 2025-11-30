Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»

Латераль Данил Круговой оценил свой прошлогодний трансфер из «Зенита» в ЦСКА.
«Год не закончился, ещe один матч остался. Конечно, занесу 2025 себе в актив.
Можно ли назвать лучшим в карьере решение уйти из «Зенита» в ЦСКА? Думаю, да. Мне хотелось играть, показывать себя. Слава богу, спустя время всe получилось», – сказал Круговой.
- Круговой пришел в ЦСКА свободным агентом летом 2024 года.
- Перед этим Данил провел полгода в дубле «Зенита».
- У 27-летнего Кругового 17 матчей в сезоне РПЛ, 4 гола, 4 ассиста.
Источник: «Советский спорт»