«Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

– Во втором тайме была не проста игра, а сражение.

– Конечно, играли на морально‑волевых. Боролись. И бог нас вознаградил. И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идем наверх.