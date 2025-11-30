Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»

«Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»

Сегодня, 10:26
4

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

  • «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.
  • Калининградцы поднялись на 4-е место.
  • Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

– Во втором тайме была не проста игра, а сражение.

– Конечно, играли на морально‑волевых. Боролись. И бог нас вознаградил. И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идем наверх.

Еще по теме:
Солари – о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Результат не по игре» 1
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве
Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Титков Николай
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764488738
Молодцы, что скажешь!
Ответить
evgen64
1764488985
Да молодцы, балтийцы.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764490449
Нет, скорее по другому. Бог шельму (спартак) метит. Гыгыгы
Ответить
BVG4
1764494184
Футбольный Бог -не тимошка, видит немножко!
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
14
Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»
13:13
Спартаковец Ву описал «Балтику» тремя словами после поражения от нее
12:45
1
Непомнящий: «Спартак» на правильном пути»
12:26
1
Игрок «Балтики» – о матерной речи Талалаева в адрес «Спартака»: «Сказал правду»
12:09
5
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
11:57
5
Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»
11:48
6
Спартаковец Дмитриев назвал самого неприятного соперника в сезоне
11:10
2
Реакция Генича на победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
10:56
6
«Фратрия» опубликовала пост после поражения «Спартака» от «Балтики»
10:33
17
Все новости
Все новости
Джику определился с будущим в «Спартаке»
13:18
ВидеоДарья Карпина выложила кадры с юбилея Радимова
13:00
2
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
11:57
5
Круговой: «Уход из «Зенита» – лучшее решение в карьере»
11:48
6
«Спартак» в сезоне РПЛ не забил только одной команде
11:31
4
Спартаковец Дмитриев назвал самого неприятного соперника в сезоне
11:10
2
Реакция Генича на победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
10:56
6
«Балтику» похвалили за фэйр-плей в матче со «Спартаком»
10:51
4
Где смотреть матч «Сочи» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 1 декабря 2025
10:51
«Фратрия» опубликовала пост после поражения «Спартака» от «Балтики»
10:33
17
«Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»
10:26
4
Солари – о поражении «Спартака» от «Балтики»: «Результат не по игре»
10:11
9
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве
09:59
4
Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве
09:44
1
Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему»
00:35
3
Шишкарев: «Стыдно за «Спартак»
00:25
19
Объяснение тренера «Спартака», почему команда вышла на матч с «Балтикой» без форвардов
00:11
4
Лапочкин оценил удаление Талалаева за неприличный жест
00:03
5
Судья Левников назвал причины карточек Талалаева в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:40
8
Талалаев прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:25
15
Сын Талалаева прокомментировал удаление отца в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:12
2
Определено, какая дисквалификация грозит Талалаеву
Вчера, 22:49
5
«Спартаку» вновь предложили Талалаева
Вчера, 22:31
18
Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»
Вчера, 22:22
13
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики» в большинстве
Вчера, 22:09
17
Матерная речь Талалаева в адрес «Спартака»
Вчера, 21:52
16
Фото«Балтикой» после удаления Андрея Талалаева руководил другой Андрей Талалаев
Вчера, 21:42
5
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 