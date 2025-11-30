«Бог нас вознаградил»: игрок «Балтики» – о победе над «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.
- «Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.
- Калининградцы поднялись на 4-е место.
- Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.
– Во втором тайме была не проста игра, а сражение.
– Конечно, играли на морально‑волевых. Боролись. И бог нас вознаградил. И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идем наверх.
Источник: «Матч ТВ»