Федотов оценил удаление Талалаева за неприличный жест

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В 1-м тайме матча со «Спартаком» Талалаев показал неприличный жест в адрес судьи.

Тренер получил красную карточку.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Калининграде.

«По повторам мы видим, что сначала Талалаев шeл к первому ассистенту, что-то высказывал, поднимал куртку. А дальше, главное – Талалаев рукой ударил об руку. По сути, на языке жестов – он арбитра послал и послал в далeкое эротическое путешествие. Но для разбирательств на КДК нужны будут другие повторы, будут смотреть записи в протоколе.

Скорее всего, удалить его решил резервный судья Инал Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать калeным железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы.

И ещe: судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман. В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят», – сказал Федотов.