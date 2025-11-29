Введите ваш ник на сайте
Федотов оценил удаление Талалаева за неприличный жест

Сегодня, 21:21
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • В 1-м тайме матча со «Спартаком» Талалаев показал неприличный жест в адрес судьи.
  • Тренер получил красную карточку.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Калининграде.

«По повторам мы видим, что сначала Талалаев шeл к первому ассистенту, что-то высказывал, поднимал куртку. А дальше, главное – Талалаев рукой ударил об руку. По сути, на языке жестов – он арбитра послал и послал в далeкое эротическое путешествие. Но для разбирательств на КДК нужны будут другие повторы, будут смотреть записи в протоколе.

Скорее всего, удалить его решил резервный судья Инал Танашев. И такое поведение, как у Талалаева, надо выжигать калeным железом. Это недопустимо. Левников с Танашевым тут это и сделали, молодцы.

И ещe: судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман. В департаменте верят в добро – не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764441772
Мы тоже ненавидим, за такое судейство.
Ответить
ZAITZEFF2011
1764442223
Судей ненавидят все.
Ответить
Artemka444
1764442365
Судите нормально и будет вам добро
Ответить
vvv123
1764442717
Да не только тренеры судей ненавидят, но и болельщики. Все они взяточники!
Ответить
Боров мясной
1764442839
Я тоже считаю что судьям руки пожимать не надо, в них надо плевать за такое судейство!
Ответить
  • Читайте нас: 