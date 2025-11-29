Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

Сегодня, 19:45
2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

  • Победным оказался автогол Данилы Хотулева.
  • ЦСКА вышел на 1-е место.
  • В последнем матче года москвичи сыграют с «Краснодаром» (7 декабря).

– Что вы говорили команде в раздевалке в перерыве?

– Команда уже столько всего отдала, что в первом тайме бензина не было. Мы прекрасно знали, что этот матч будет очень тяжелым. И мы просто видели, что игроки устали.

Знали, что во втором тайме у нас будут шансы. Так что в перерыве я ничего не делал. У ребят закончился бензин, но они все равно шли вперед.

– Как оцените игру Поповича на позиции центрального нападающего?

– Это не его позиция, конечно. Что я от него прошу? Я и так слишком многого прошу (улыбается). Я знаю. Но у этого мальчика есть что‑то особенное. Он очень опасен впереди.

Для меня важнее самоотдача команды. Он сделал первый гол.

– Забил еще один нападающий – Тамерлан Мусаев.

– Гол очень красивый. И очень сложный мяч. Очень доволен Мусаевым. Ничего ему не могу предъявить. Он жизнь свою оставляет на поле. Он заслужил этот мяч.

Еще по теме:
Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев
Обзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место 21
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Оренбург ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764437957
Молодец, дотерпел до победы.
Ответить
Серый212918
1764442238
Фабио, оставайся таким же адекватным тренером. У нас это редкость. Удачи!
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики» в большинстве
22:09
4
Матерная речь Талалаева перед удалением в матче со «Спартаком»
21:52
7
⚡️ РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве
21:32
154
Федотов оценил удаление Талалаева за неприличный жест
21:21
5
Видео«Балтика» забила «Спартаку» в меньшинстве
21:12
6
Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» в меньшинстве переиграть «ПСЖ» (1:0)
21:01
1
ВидеоТалалаев показал неприличный жест судье матча со «Спартаком» и был удален
20:26
27
У «Балтики» 2 удаления в 1-м тайме со «Спартаком»
20:23
8
ФотоНа стадионе ЦСКА погас свет во время матча
19:53
1
Все новости
Все новости
Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»
22:22
1
Фото«Балтикой» после удаления Андрея Талалаева руководил другой Андрей Талалаев
21:42
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:32
Видео«Балтика» забила «Спартаку» в меньшинстве
21:12
6
Реакция Челестини на критику Акинфеева
20:56
1
Прогноз на срок дисквалификации Талалаева
20:44
3
ВидеоТалалаев показал неприличный жест судье матча со «Спартаком» и был удален
20:26
27
У «Балтики» 2 удаления в 1-м тайме со «Спартаком»
20:23
8
Акинфеев отругал игроков ЦСКА после победы над «Оренбургом»
20:02
ФотоНа стадионе ЦСКА погас свет во время матча
19:53
1
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»
19:45
2
Талалаев процитировал Канта перед матчем со «Спартаком»
19:29
1
Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев
19:01
1
Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана
18:45
3
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
18:29
РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место
18:28
30
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 29 ноября
18:25
5
ВидеоЭкс-зенитовец забил смешной автогол в матче ЦСКА – «Оренбург»
18:11
6
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли
17:55
1
Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта
17:34
5
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
17:16
Оптимистичный для «Спартака» прогноз Булыкина на матч с «Балтикой»
17:07
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
ФотоФутболисты ЦСКА устроили акцию в поддержку тяжелобольного Алдонина
16:46
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
В РПЛ обнаружили «антинародную» команду
16:26
1
Жедсон восхищен пребыванием в «Спартаке»
16:13
3
РПЛ. «Пари НН» обыграл на выезде «Акрон» (2:1) и покинул последнее место, Дзюба забил
16:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 