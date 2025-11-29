Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

Победным оказался автогол Данилы Хотулева.

ЦСКА вышел на 1-е место.

В последнем матче года москвичи сыграют с «Краснодаром» (7 декабря).

– Что вы говорили команде в раздевалке в перерыве?

– Команда уже столько всего отдала, что в первом тайме бензина не было. Мы прекрасно знали, что этот матч будет очень тяжелым. И мы просто видели, что игроки устали.

Знали, что во втором тайме у нас будут шансы. Так что в перерыве я ничего не делал. У ребят закончился бензин, но они все равно шли вперед.

– Как оцените игру Поповича на позиции центрального нападающего?

– Это не его позиция, конечно. Что я от него прошу? Я и так слишком многого прошу (улыбается). Я знаю. Но у этого мальчика есть что‑то особенное. Он очень опасен впереди.

Для меня важнее самоотдача команды. Он сделал первый гол.

– Забил еще один нападающий – Тамерлан Мусаев.

– Гол очень красивый. И очень сложный мяч. Очень доволен Мусаевым. Ничего ему не могу предъявить. Он жизнь свою оставляет на поле. Он заслужил этот мяч.