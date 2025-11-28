ЦСКА взял на работу скандального функционера

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о начале сотрудничества с Дмитрием Андреевым.

Андреев – бывший спортивный директор «Оренбурга».

В августе 2024 года он обматерил судей и физически воздействовал на них после поражения от «Ростова» (2:3).

Функционера тогда отстранили от футбольной деятельности на 3 года, 2из которых – условно.

«Дмитрий Андреев действительно присоединился к ЦСКА в качестве селекционера. Усиление скаутинговых мощностей в преддверии трансферного окна – безусловно, одна из важнейших задач любого клуба.

Многим на российском футбольном рынке прекрасно известно, что на позиции спортивного директора «Оренбурга» при достаточно скромных ресурсах Дмитрию удалось собрать очень яркую команду с качественными футболистами, которые ранее не были широко известны, но успешно украшали нашу лигу не один год.

Желаем Дмитрию и коллегам удачи!» – сказал Брейдо.