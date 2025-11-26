«Заелись»: Быстров раскритиковал футболистов «Зенита»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

Петербуржцы победили со счетом 2:0.

Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Кто из россиян должен был выйти в отсутствие Педро? Для меня однозначно Мостовой, для Семака – однозначно Соболев. На месте нападающего – Луис Энрике.

В итоге «Зенит» не включился. Он играет весь чемпионат невключeнным. Ещe ни одного матча не сыграли в полную силу.

Заелись футболисты, играют по 10 минут в каждом матче», – сказал Быстров.