Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что автобиография капитана армейцев Игоря Акинфеева пользуется большим спросом среди россиян.
«На прошедшей неделе автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов.
Книга номер 1 в стране – автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Вратарь пропустил 728 голов в 810 матчах.
- Название его книги – «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола».
- Она поступила в продажу 6 ноября.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо