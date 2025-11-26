Автобиография Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России на прошлой неделе

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что автобиография капитана армейцев Игоря Акинфеева пользуется большим спросом среди россиян.

«На прошедшей неделе автобиография Игоря Акинфеева стала самой продаваемой книгой в России. Среди всех абсолютно издательств, жанров, магазинов.

Книга номер 1 в стране – автобиография самого преданного футболиста в истории. Вот так», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.