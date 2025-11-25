Акинфеев вошел в Книгу рекордов России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России.
Игрока отметили как обладателя самой продолжительной непрерывной спортивной карьеры профессионального футболиста в одном клубе.
«Как я уже много раз говорил, приходя в четыре года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах.
Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!» – написал Акинфеев.
- Акинфееву в апреле 2026 года исполнится 40 лет.
- Его действующий контракт с ЦСКА истекает летом следующего года.
- С командой Игорь брал Кубок УЕФА.
Источник: «Бомбардир»