Акинфеев вошел в Книгу рекордов России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России.

Игрока отметили как обладателя самой продолжительной непрерывной спортивной карьеры профессионального футболиста в одном клубе.

«Как я уже много раз говорил, приходя в четыре года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах.

Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!» – написал Акинфеев.