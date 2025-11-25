«Зенит» заинтересовался игроком сборной России

«Зенит» заинтересован в услугах защитника «Ростова» Ильи Вахании.
Его рассматривают, как возможное усиление под изменение лимита. Предложения «Ростову» ещe не поступало.
Вахания – воспитанник сине-бело-голубых. Он отыграл в «Зените» и «Зените-2» 3 года, прежде чем присоединиться к «Ростову» в 2023 году.
24-летний игрок провел в это сезоне 19 матчей за клуб, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- Срок контракта Вахании с «Ростовом» рассчитан до середины 2028 года.
- Игрок провел 9 матчей за сборную России, забил 1 гол.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»