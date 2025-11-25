Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о судействе в матче 16-го тура «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«На мой взгляд, есть вопросы по двум решениям арбитра – неназначенным пенальти: сначала в ворота «Спартака», а потом в ворота ЦСКА. О стыке Зобнина и Дивеева, – это, в моей оценке, пенальти. Это никакая не явная ошибка, зачем было звать Карасева на ВАР? Просто зла не хватает – ВАР умудрился увидеть какое-то касание у Дивеева.

И момент с тем, как Максименко сбил Кругового. Говорят, что такие не дают. Но по мне, это фол – Максименко сбивает Кругового. Не согласен с тем, что Максименко не мог остановиться – на мой взгляд, мог. Это ошибка вратаря и чистый пенальти.

У ЦСКА вместо Кругового вышел Попович. Интересный парень, мне напомнил по фактуре англичанина Криса Уоддла, который некоторое время играл в «Марселе» – играли с ними в Кубке чемпионов со «Спартаком». Нестандартный игрок, неплох с мячом.

Первый раз за много-много лет внутренне порадовался за победу «Спартака» – как болельщик. Воспитанник клуба, свой тренер, принципиальный соперник – все совпало. Но прежде всего именно история, связанная с тренером, который вырос в системе клуба. Уверен, что такие же чувства у многих болельщиков.

Есть, конечно, и те, кто при любых условиях будут требовать иностранца, но «Спартак» не раз делал этот выбор, и это не то, что делал «Зенит», который брал топ-иностранцев. И даже при этом выборе у «Зенита» получалось не всегда», – сказал Шалимов.