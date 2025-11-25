Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 15:47
2

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о судействе в матче 16-го тура «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«На мой взгляд, есть вопросы по двум решениям арбитра – неназначенным пенальти: сначала в ворота «Спартака», а потом в ворота ЦСКА. О стыке Зобнина и Дивеева, – это, в моей оценке, пенальти. Это никакая не явная ошибка, зачем было звать Карасева на ВАР? Просто зла не хватает – ВАР умудрился увидеть какое-то касание у Дивеева.

И момент с тем, как Максименко сбил Кругового. Говорят, что такие не дают. Но по мне, это фол – Максименко сбивает Кругового. Не согласен с тем, что Максименко не мог остановиться – на мой взгляд, мог. Это ошибка вратаря и чистый пенальти.

У ЦСКА вместо Кругового вышел Попович. Интересный парень, мне напомнил по фактуре англичанина Криса Уоддла, который некоторое время играл в «Марселе» – играли с ними в Кубке чемпионов со «Спартаком». Нестандартный игрок, неплох с мячом.

Первый раз за много-много лет внутренне порадовался за победу «Спартака» – как болельщик. Воспитанник клуба, свой тренер, принципиальный соперник – все совпало. Но прежде всего именно история, связанная с тренером, который вырос в системе клуба. Уверен, что такие же чувства у многих болельщиков.

Есть, конечно, и те, кто при любых условиях будут требовать иностранца, но «Спартак» не раз делал этот выбор, и это не то, что делал «Зенит», который брал топ-иностранцев. И даже при этом выборе у «Зенита» получалось не всегда», – сказал Шалимов.

Еще по теме:
Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»
Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака» 10
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шалимов Игорь Карасев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764077783
Попович отыграл 15 мину и...исчез!
Ответить
Спартач80
1764078523
Согласен. Оба момента-пенальти.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»
17:18
В ЦСКА сочли неверными три решения судей в матче со «Спартаком»
17:06
В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера
16:54
4
Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»
16:43
3
Стала известна ситуация с тренерской лицензией у Романова
16:28
1
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
3
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
7
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Все новости
Все новости
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
3
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
6
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Карпин обвинил игроков «Динамо»
15:12
4
Экс-вратарь «Динамо» оказался на грани суицида: «Жить вообще не хочется»
14:51
2
Реакция Мостового на страшную болезнь Алдонина
14:42
ФотоУ штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна
14:28
1
Хачатурянц: «Федуна не хватает российскому футболу»
14:18
2
ФотоАкинфеев вошел в Книгу рекордов России
13:55
2
Карпин объяснил увольнение из «Динамо»
13:43
11
Агент Батракова назвал чемпионаты, в которые может перейти игрок
13:39
1
«Спартак» – худшая команда сезона РПЛ по рейтингу честной игры
13:35
35
Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении игроку в 120 млн $
13:30
3
Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»
13:25
1
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова
13:10
3
Стало известно о смене акционера «Ростова»
13:00
5
Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана
12:31
3
Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака»
12:15
10
Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»
11:58
2
«Матч ТВ» покажет 3 игры 17-го тура РПЛ
11:41
9
Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»
11:38
3
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
11:30
2
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова
11:21
5
Назван игрок «Зенита», которым интересуются европейские клубы
11:14
Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство
11:04
4
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака»
10:47
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 