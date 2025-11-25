Стало известно о смене акционера «Ростова»

Компания Арташеса Арутюнянца «Лернако» передаст Правительству Ростовской области 49% акций «Ростова».

После завершения процедуры, Правительство региона, которое сейчас владеет контрольным пакетом акций, получит все 100% акций клуба.

Этой осенью Арутюнянц покинул пост президента «Ростова», оставшись в числе акционеров.