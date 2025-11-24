Ловчев вспомнил, как познакомился с Симоняном: «Я обезумел, увидев рядом легенду»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал о первой встрече с легендой московского клуба Никитой Симоняном.

«Я с ним познакомился в бане, в «Сандунах». В молодежной сборной был врач Николай Алексеев, который в середине 1950‑х годов работал в «Спартаке», а на чемпионате мира в Чили – и со сборной.

Мы пришли с ним попариться, и в обычной очереди среди обычных людей стоит Никита Павлович Симонян. Я обезумел, увидев рядом легенду.

Потом они подходят к машине, Никита Павлович говорит: «Мы за тобой наблюдаем, хотим пригласить в «Спартак». С этого практически началось.

Когда в 1972 году «Спартак» занял 11‑е место из 16, меня признали лучшим футболистом страны. Это заслуга не моя, а тренера моего [тогда «Спартак» возглавлял Симонян] по большому счету.

Московские власти тогда начали давить на Симоняна. Вдруг он звонит и приезжает, говорит: «Я решил уйти из «Спартака», обложили со всех сторон, не дают работать». На следующий год он выиграл золото с «Араратом», – поделился воспоминаниями Ловчев.