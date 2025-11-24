Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна

Сегодня, 20:55
1

Президент РПЛ Александр Алаев сделал заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Уход Никиты Павловича Симоняна – огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов.

Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян – это человек-явление, символ связи множества поколений.

Никита Павлович был героем нашего футбола – кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС.

Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу.

Вечная память Никите Павловичу! И соболезнования всем близким и родным нашей любимой легенды футбола», – сказал Алаев.

Еще по теме:
Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов» 1
Президент РПЛ – об Алдонине: «Есть ситуации, когда надо бороться за жизнь»
Зимний кубок РПЛ может не состояться: известна причина 4
Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак СССР Симонян Никита Алаев Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
позор
1764008266
ну кто ещё не высказался? мусорные новости, одно и то же, только фамилии авторов разные. долго ещё вы это будете постить? в одну новость всех их не собрать, да? конечно - вам же клики нужны.
Ответить
Главные новости
ФотоАкинфеев определил лучшего игрока ЦСКА в дерби со «Спартаком»
21:57
ФотоСоболев выложил фото с Симоняном
21:35
2
Агент Джикии оскорбил Абаскаля
21:18
6
Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»
20:44
1
Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА
20:33
4
Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
20:08
Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду
19:57
5
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо» выбыл до конца года
21:47
Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»
21:27
2
Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна
20:55
1
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»
19:30
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов
19:10
2
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
18:51
В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова
18:43
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул медиаклуб Басты
18:35
ВидеоМостовой написал стихотворение о Никите Симоняне
18:27
2
Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо»
18:18
3
Букмекеры определили явного фаворита РПЛ после 16 туров
17:58
1
Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна
17:49
2
Фото«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
17:40
2
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
17:31
2
Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»
17:17
10
Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»
16:55
5
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
16:47
3
Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов»
16:38
1
Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
16:29
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»
16:04
8
Реакция Мостового на смерть Симоняна
16:00
1
Ещенко отреагировал на смерть Симоняна
15:50
Легенда сборной Бразилии отреагировал на смерть Симоняна
15:47
Фото«Спартак» назвал трибуну стадиона в честь Симоняна
15:31
28
«Пари НН» назначил бывшего спортивного директора ЦСКА
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 