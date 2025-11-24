Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна

Президент РПЛ Александр Алаев сделал заявление по случаю смерти Никиты Симоняна.

Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.

В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

«Уход Никиты Павловича Симоняна – огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов.

Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян – это человек-явление, символ связи множества поколений.

Никита Павлович был героем нашего футбола – кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС.

Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу.

Вечная память Никите Павловичу! И соболезнования всем близким и родным нашей любимой легенды футбола», – сказал Алаев.