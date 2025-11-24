УЕФА почтил память Никиты Симоняна

В УЕФА отреагировали на смерть легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.
«Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона и уважаемого тренера, который дожил до выдающегося возраста 99 лет.
В это трудное время мы сочувствуем его семье, друзьям и бывшим коллегам», – говорится в публикации УЕФА.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: твиттер УЕФА