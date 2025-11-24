Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала новые данные о конфликте между болельщиками «Спартака» и ЦСКА по окончании матча 16-го тура РПЛ.

Она сообщила, что сотрудники полиции установили личности троих участников драки – все они арестованы.

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе «Лукойл Арена» между столичными футбольными командами «Спартак» и ЦСКА.

Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них – на стадионе, 78 – на прилегающей территории.

Кроме того, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами. Это стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков.

Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года.

Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы Российской Федерации. Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних», – написала Волк в своем телеграм-канале.