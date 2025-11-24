Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА

Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 19:00
8

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала новые данные о конфликте между болельщиками «Спартака» и ЦСКА по окончании матча 16-го тура РПЛ.

Она сообщила, что сотрудники полиции установили личности троих участников драки – все они арестованы.

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе «Лукойл Арена» между столичными футбольными командами «Спартак» и ЦСКА.

Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них – на стадионе, 78 – на прилегающей территории.

Кроме того, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами. Это стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков.

Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года.

Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы Российской Федерации. Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних», – написала Волк в своем телеграм-канале.

  • «Спартак» выиграл со счетом 1:0.

Еще по теме:
Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича 8
Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене» 12
Аленичев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА 1
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1764001943
очная ставка - пожать руки - претензий друг к другу не имеют - расписаться в протоколе. этой ирине вульф сходить к психотерапевту, который ей вдолбит, что не нужно себя фотошопить, брови/ресницы пририсовывать в каждом репортаже. 50 лет - а старуха всё пытается молодиться, настолько убого это выглядит на экране.
Ответить
Cleaner
1764002853
Генерал полиции докладывает нам о раскрытом громком ПРЕСТУПЛЕНИИ ВЕКА!...)))
Ответить
Интерес
1764003316
Били толпой-количество морд в кадре-с десяток, минимум, а гордо докладывают о блестящей работе системы опознавания.
Ответить
Феликс Михайлов
1764003357
Отчитались - "дело закрыто".
Ответить
andr45
1764006687
Как ни странно, но в опредленном смысле истина восторжествовала) Пьяный «пострадамший» в довесок получил пять суток ареста и трёхлетнюю дисквалификацию. В общем, провокация полностью не сработала) Посмотрим, что придумает КДК
Ответить
Главные новости
ФотоСоболев выложил фото с Симоняном
21:35
2
Агент Джикии оскорбил Абаскаля
21:18
6
Гурцкая спрогнозировал, останется ли Баринов в «Локомотиве»
20:44
1
Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА
20:33
4
Абаскаль охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
20:08
Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду
19:57
5
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
18:51
Все новости
Все новости
Игрок «Динамо» выбыл до конца года
21:47
Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»
21:27
2
Президент РПЛ высказался о смерти Никиты Симоняна
20:55
1
УЕФА почтил память Никиты Симоняна
19:45
2
Мостовой проанализировал ничью «Локомотива» и «Краснодара»
19:30
Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна
19:19
1
Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов
19:10
2
Заявление МВД об аресте участников драки после дерби «Спартак» – ЦСКА
19:00
8
Хиддинк высказался о смерти Симоняна
18:51
В «Локомотиве» прокомментировали назначение Овчинникова
18:43
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» покинул медиаклуб Басты
18:35
ВидеоМостовой написал стихотворение о Никите Симоняне
18:27
2
Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо»
18:18
3
Букмекеры определили явного фаворита РПЛ после 16 туров
17:58
1
Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна
17:49
2
Фото«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова
17:40
2
Алдонин впервые высказался о страшной болезни
17:31
2
Юран сказал, что для него значит ромбик на футболке «Спартака»
17:17
10
Легионер «Динамо»: «Мне ближе стиль Карпина, чем Гусева»
16:55
5
Швейцарский суд вынес решение по апелляции ЦСКА по делу Влашича
16:47
3
Президент РПЛ: «Настало время Лиги чемпионов»
16:38
1
Титов охарактеризовал Симоняна, умершего в 99 лет
16:29
Орлов двумя словами описал игру «Зенита» против «Пари НН»
16:04
8
Реакция Мостового на смерть Симоняна
16:00
1
Ещенко отреагировал на смерть Симоняна
15:50
Легенда сборной Бразилии отреагировал на смерть Симоняна
15:47
Фото«Спартак» назвал трибуну стадиона в честь Симоняна
15:31
28
«Пари НН» назначил бывшего спортивного директора ЦСКА
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 