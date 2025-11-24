Хиддинк высказался о смерти Симоняна

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал смерть Никиты Симоняна.

«Мои соболезнования семье в связи со смертью Симоняна. Когда я работал в России, у нас было несколько глубоких бесед.

Он был скромным человеком и рассказывал много красивых историй. Мне нравилось общаться с ним при каждой нашей встрече», – сказал Хиддинк.