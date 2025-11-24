Хиддинк высказался о смерти Симоняна

Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал смерть Никиты Симоняна.
«Мои соболезнования семье в связи со смертью Симоняна. Когда я работал в России, у нас было несколько глубоких бесед.
Он был скромным человеком и рассказывал много красивых историй. Мне нравилось общаться с ним при каждой нашей встрече», – сказал Хиддинк.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: «Чемпионат»