Мостовой написал стихотворение о Никите Симоняне

Александр Мостовой выложил видео, на котором он читает стихотворение собственного сочинения о Никите Симоняне.

«Прощай, прекрасный человек.

Твоя эпоха – целый век!

Свой путь прошел ты без изъян.

Прощай, великий Симонян», – сказал Мостовой в опубликованном ролике.