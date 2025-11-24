Мостовой написал стихотворение о Никите Симоняне

Александр Мостовой выложил видео, на котором он читает стихотворение собственного сочинения о Никите Симоняне.
«Прощай, прекрасный человек.
Твоя эпоха – целый век!
Свой путь прошел ты без изъян.
Прощай, великий Симонян», – сказал Мостовой в опубликованном ролике.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового