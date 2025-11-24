Первый комментарий КДК по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц дал первый комментарий насчет инцидента после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

После игры фанаты «Спартака» напали на болельщика ЦСКА.

Подобные инциденты произошли и на трибунах.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

«По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча «Спартак» – ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов.

Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны», – сказал Григорьянц.