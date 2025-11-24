Введите ваш ник на сайте
Глушаков отреагировал на смерть Симоняна

Сегодня, 00:34

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об уходе из жизни Никиты Симоняна.

«Ушел из жизни легендарный спартаковец. Никита Павлович был олицетворял собой эпоху советского и российского футбола, он был примером для всех футболистов, со многими играл, многих тренировал. Он человек с большой буквы. Все поколения будут помнить великого спортсмена», – сказал Глушаков.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Симонян Никита
