Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Евгения Алдонина.

Сообщалось, что у экс-полузащитника армейцев онкология в тяжелой форме.

Ему диагностировали рак желудка.

РПЛ объявила сбор средств, чтобы помочь Алдонину.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья.

Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь – и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.