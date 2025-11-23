Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал бывшего одноклубника Евгения Алдонина.
- Сообщалось, что у экс-полузащитника армейцев онкология в тяжелой форме.
- Ему диагностировали рак желудка.
- РПЛ объявила сбор средств, чтобы помочь Алдонину.
«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья.
Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь – и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
- Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
- На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.
- Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева